В Венесуэле разбился истребитель Су-30

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Истребитель Су-30 венесуэльских Военно-воздушных сил рухнул в районе границы Венесуэлы с Колумбией в тот момент, когда он осуществлял плановое патрулирование территории.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны южноамериканской страны. О судьбе двух летчиков, которые пилотировали самолет, пока ничего не известно.

Истребитель разбился вскоре после того, как с его борта поступило сообщение об обнаружении "самолета, совершавшего несанкционированный полет" на северо-западе Венесуэлы в районе границы с Колумбией. В этой зоне нередко регистрировалась деятельность банд контрабандистов наркотиков, которые пытаются использовать данную территорию для переброски в Центральную Америку дурманящего зелья, произведенного в Колумбии, отмечается в сообщении министерства.

По указанию военного командования Венесуэлы в районе вероятного падения истребителя ведется поиск капитанов Рональда Рамиреса и Хаксона Гарсии, которые пилотировали самолет. Начато расследование обстоятельств и причин инцидента.