В Венесуэле официально представили карту с 24-м штатом Гайана-Эссекибо

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес представил в пятницу новую географическую карту страны с 24-м штатом Гайана-Эссекибо на спорной территории с Кооперативной Республикой Гайаной.
Как передает
Карта помещена в Салоне конституций Федерального законодательного дворца.
Глава парламента подчеркнул, что "карта должна стать напоминанием, чтобы ни один венесуэлец, ни одна венесуэлка не защищали иностранные интересы, интересы транснациональных нефтяных компаний и иностранных государств, которые совершают враждебные действия против народа и территории Боливарианской Республики Венесуэлы".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее в тот же день подписал и огласил на многотысячном митинге декрет о новой географической карте страны, продемонстрировал ее участникам манифестации и рекомендовал доставить во все школы, лицеи и дома, "поместив на видное место".