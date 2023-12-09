О нас

В Венесуэле официально представили карту с 24-м штатом Гайана-Эссекибо

В Венесуэле официально представили карту с 24-м штатом Гайана-Эссекибо Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес представил в пятницу новую географическую карту страны с 24-м штатом Гайана-Эссекибо на спорной территории с Кооперативной Республикой Гайаной.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 04:21
В Венесуэле официально представили карту с 24-м штатом Гайана-Эссекибо

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес представил в пятницу новую географическую карту страны с 24-м штатом Гайана-Эссекибо на спорной территории с Кооперативной Республикой Гайаной.

Как передает Report, представление в парламенте обновленной карты с новым штатом транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión.

Карта помещена в Салоне конституций Федерального законодательного дворца.

Глава парламента подчеркнул, что "карта должна стать напоминанием, чтобы ни один венесуэлец, ни одна венесуэлка не защищали иностранные интересы, интересы транснациональных нефтяных компаний и иностранных государств, которые совершают враждебные действия против народа и территории Боливарианской Республики Венесуэлы".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее в тот же день подписал и огласил на многотысячном митинге декрет о новой географической карте страны, продемонстрировал ее участникам манифестации и рекомендовал доставить во все школы, лицеи и дома, "поместив на видное место".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
8 декабря 2023 г. 17:21
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
8 декабря 2023 г. 16:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
Президент Ильхам Алиев рассказал об условиях, созданных для армянских жителей в Карабахе
6 декабря 2023 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi