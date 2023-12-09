В Венесуэле официально представили карту с 24-м штатом Гайана-Эссекибо

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес представил в пятницу новую географическую карту страны с 24-м штатом Гайана-Эссекибо на спорной территории с Кооперативной Республикой Гайаной.

Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес представил в пятницу новую географическую карту страны с 24-м штатом Гайана-Эссекибо на спорной территории с Кооперативной Республикой Гайаной.

Как передает Report , представление в парламенте обновленной карты с новым штатом транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión.

Карта помещена в Салоне конституций Федерального законодательного дворца.

Глава парламента подчеркнул, что "карта должна стать напоминанием, чтобы ни один венесуэлец, ни одна венесуэлка не защищали иностранные интересы, интересы транснациональных нефтяных компаний и иностранных государств, которые совершают враждебные действия против народа и территории Боливарианской Республики Венесуэлы".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее в тот же день подписал и огласил на многотысячном митинге декрет о новой географической карте страны, продемонстрировал ее участникам манифестации и рекомендовал доставить во все школы, лицеи и дома, "поместив на видное место".