В Венесуэле объявили выходной из-за перебоев электричества по всей стране

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и занятия в учебных заведениях из-за перебоев в электроснабжении на всей территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Twitter.

"С целью содействия процессу восстановления электроснабжения рабочий день и занятия в учебных заведениях 23 июля отменены. Гражданам не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости", - написал министр.

Отметим, что накануне вечером произошло массовое отключение электроэнергии в ряде районов Каракаса и во всех 23 штатах Венесуэлы. Министр электроэнергетики Боливарианской Республики Фредди Брито указал, что власти страны начали переподключение системы подачи электроэнергии для восстановления энергоснабжения.