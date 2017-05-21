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    В Венесуэле на улицы вышли сотни тысяч протестующих

    Многочисленные оппозиционные марши прошли по всей стране© Thehigherlearning.com

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Венесуэле на улицы вышли сотни тысяч людей, чтобы отметить 50 дней протестов против президента страны Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Сообщается, что с начала протестов в Венесуэле были убиты, по меньшей мере, 46 человек.

    По данным местных правозащитников, в стране были задержаны более 2,6 тыс. человек, более трети из них остаются под стражей. Многочисленные оппозиционные марши прошли по всей стране. В Каракасе демонстранты несли плакаты с надписью «Нет диктатуре в Венесуэле».

    «Пятьдесят дней, и они убили 50 человек ... Несмотря на это, на 50-й день, в условиях новых репрессий, стало больше сопротивления и больше борьбы за Венесуэлу», — заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес.

    Ранее сообщалось, что во время протестов в Венесуэле убили подростка.

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