В Венесуэле человек погиб в результате падения вертолета на дом

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб в субботу в результате падения небольшого самолета на жилой дом в венесуэльском штате Боливар.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба гражданской обороны Венесуэлы.

Самолет Cessna упал на дом в городе Сьюдад-Боливар. После этого на месте крушения начался пожар.

По предварительным данным спасателей, пилот самолета получил ранения, а его пассажир, хозяин компании, которой принадлежал самолет, погиб и сгорел в огне.