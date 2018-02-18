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    В Венесуэле человек погиб в результате падения вертолета на дом

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб в субботу в результате падения небольшого самолета на жилой дом в венесуэльском штате Боливар.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба гражданской обороны Венесуэлы.

    Самолет Cessna упал на дом в городе Сьюдад-Боливар. После этого на месте крушения начался пожар.

    По предварительным данным спасателей, пилот самолета получил ранения, а его пассажир, хозяин компании, которой принадлежал самолет, погиб и сгорел в огне.

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