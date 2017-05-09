В Венесуэле более 20 человек пострадали при разгоне акции протеста

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Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Национальная гвардия Венесуэлы использовала слезоточивый газ для разгона организованных оппозицией шествий в столице страны Каракасе.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, свыше 20 участников шествия пострадали от действий правоохранительных органов.

Как сообщил депутат Национальной ассамблеи Мигель Писарро, подразделения силовых структур в районе Чакаито использовали против протестующих слезоточивый газ и пневматическое оружие.

«Из-за репрессий, из-за насилия мы убеждены в том, что поступаем правильно»,— приводит его слова ТАСС.

В Венесуэле с начала апреля проходят протесты. В результате погибли не менее 37 человек и более 400 получили ранения. Новая волна массовых демонстраций в стране началась в конце марта, когда Верховный суд Венесуэлы, поддерживающий президента Николаса Мадуро, лишил парламент законодательных прав и переложил их на себя.