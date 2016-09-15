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    В венесуэльской тюрьме взорвалась граната

    В результате инцидента погиб один человек, не менее 22 получили ранения

    Баку. 15 Сентября. REPORT.AZ/ Один заключенный погиб, по меньшей мере 22 ранены в результате взрыва гранаты в тюрьме в центральной части Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщили представители властей, один из заключенных исправительного учреждения "Лос-Пинос" случайно привел в действие принадлежавший ему боеприпас.

    Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

    По данным интернет-версии венесуэльской газеты El Universal, взрыв произошел во время подготовки к празднованию дня рождения авторитетного заключенного по кличке Франклин. Вечеринка должна была пройти непосредственно на территории тюрьмы, и на нее были приглашены родственники осужденного, три музыкальных коллектива в стиле сальса, а также группа аниматоров. Для гостей были закуплены 160 ящиков различных спиртных напитков.

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