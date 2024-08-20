В Вене усилили меры безопасности перед концертами Coldplay

Полиция Вены приняла дополнительные меры безопасности перед серией концертов рок-группы Coldplay после того, как в начале месяца были задержаны подозреваемые, готовившие теракт во время выступления певицы Тейлор Свифт.

Полиция Вены приняла дополнительные меры безопасности перед серией концертов рок-группы Coldplay после того, как в начале месяца были задержаны подозреваемые, готовившие теракт во время выступления певицы Тейлор Свифт.

Как передает Report, об этом пишет газета Kleine Zeitung.

Свифт должна была дать три концерта подряд 8-10 августа, но организаторы отменили их после того, как полиция сообщила о задержании 19-летнего молодого человека, который планировал осуществить теракт перед концертной площадкой.

Позже стало известно о задержании его сообщников, среди которых был сотрудник стадиона "Эрнст Хаппель", где должна была выступить певица.

С 21 августа на том же стадионе свою серию из четырех концертов даст Coldplay. Все билеты уже распроданы, стадион во время концертов может вместить около 60 тыс. зрителей, всего ожидается около 240 тыс. фанатов группы.

По данным газеты, для обеспечения безопасности задействованы значительные силы полиции, в том числе сотрудники в штатском, спецназ. Территория вокруг стадиона огорожена, ведется усиленное видеонаблюдение, в том числе с воздуха. Помимо зрителей, проверку проходят все сотрудники компании - организатора концерта.