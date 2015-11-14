В Вене перед отелем, где идут переговоры, проходит акция за прекращение войны в Сирии

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Активисты общественного движения "Остановите войну" (Stop the war) проводят пикет перед отелем "Империал" в Вене, где проходит министерская встреча по Сирии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В листовках, которые участники акции раздали журналистам, они призывают "признать юридически обязывающим итоговое коммюнике женевской встречи от 30 июня 2012 года". "Его претворение в жизнь должно стать отправной точкой всех усилий по поиску мирного решения в Сирии, в особенности по прекращению насилия против сирийского населения", - отмечается в листовке на английском, немецком и арабском языках.

Участники акции также держат таблички с выражением солидарности с французами и соболезнованиями в связи с терактами в Париже. Пикет проходит за кордоном безопасности, полиция не позволяет пикетчикам приблизиться к "Империалу" ближе чем на 50 метров.