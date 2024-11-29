В Великобритании выявили пятый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян

Еще один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании.

Еще один случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Агентства по здравоохранению (UKHSA) страны, опубликованном на сайте правительства.

Таким образом, общее число заразившихся достигло пяти человек.

"Новый случай заболевания оспой обезьян клады Ib был обнаружен в Англии… Это пятый подтвержденный случай оспы обезьян клады Ib в Англии за последние несколько недель", - сказано в документе.

Новый случай был зафиксирован в английском Лидсе, речь идет о мужчине, который недавно вернулся из Уганды.

По заявлению агентства, риск для населения "остается низким", однако власти ожидают появления отдельных завезенных случаев.