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    В Великобритании введен "оранжевый" уровень угрозы в связи с холодами и снегопадами

    На севере Англии выпало до 11 см осадков, значительно возросло число ДТ

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ На большей части территории Великобритании введен "оранжевый" уровень угрозы - третий по четырехбалльной шкале - в связи с холодами и снегопадами, которые обрушились на центральные и северные регионы страны. Об этом объявила Главная метеорологическая служба королевства.

    При этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, в ближайшее время прекращения снегопада не ожидается. Это, безусловно, осложнит и без того напряженную транспортную ситуацию в стране в праздничный период, когда британцы отправляются навестить родственников и друзей в других городах, и многие выбирают для этого автомобильный транспорт.

    В этой связи в наиболее сложных условиях оказались водители на севере Англии, где в отдельных районах выпало до 11 см осадков. Из-за снежных заносов на дорогах образовались многокилометровые пробки, а многие автомобилисты вынуждены были просто-напросто оставить свои машины на обочине.

    Помимо этого, в полиции сообщают о значительно возросшем числе ДТП, что также затрудняет движение на дорогах. Более того, некоторые автомобили просто не могут завестись на холоде, и тогда их приходится эвакуировать.

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