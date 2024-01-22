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В Великобритании резко выросло число предприятий на грани банкротства

В Великобритании резко выросло число предприятий на грани банкротства На начало 2024 года в Великобритании число предприятий, находящихся в критическом финансовом положении, превысило 47 тыс.
Другие страны
22 января 2024 г. 17:54
В Великобритании резко выросло число предприятий на грани банкротства

На начало 2024 года в Великобритании число предприятий, находящихся в критическом финансовом положении, превысило 47 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает The Finacial Times со ссылкой на данные консалтинговых компаний.

В сравнении с предыдущим кварталом прошло года это на 25,9% больше. Такой рост связан с высокой инфляцией и процентными ставками, которые повышают издержки и снижают потребительский спрос.

Проблемы затронули все сектора экономики, особенно строительство, недвижимость и сферу услуг. В 18 из 22 секторов наблюдался двузначный рост числа проблемных компаний.

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