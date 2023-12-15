В Великобритании рассматривают возможность запретить соцсети для детей

Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи.

Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи.

Как передает Report, об этом сообщила в пятницу газета Times.

"(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов", - говорится в сообщении издания.

Вместе с этим правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля.

Издание отмечает, что разработка новых положений в отношении использования социальных сетей находится на ранней стадии, в настоящее время перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья.