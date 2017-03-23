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    В Великобритании прошли задержания по делу о теракте в Лондоне

    Были проведены задержания во время рейда, проведенного полицией по адресу в Бирмингеме

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Британские правоохранители провели задержания в ходе рейда в Бирмингеме, который был проведен в связи с терактом в Лондоне.

    Как сообщает Report, об этом передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

    Ранее телеканал сообщил о проведении британской полицией рейда по одному из адресов в Бирмингеме.

    "Были проведены задержания во время рейда, проведенного полицией по адресу в Бирмингеме, связанному с терактом в районе Вестминстера", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.

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