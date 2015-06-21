В Великобритании прошли марши против жесткой экономии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/В городах Великобритании десятки тысяч человек вышли на акции протеста против политики правительства консерваторов, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Крупнейшая акция прошла в Лондоне и состояла из шествия и митинга. Собравшись перед зданием Банка Англии, участники мероприятия дошли до здания парламента, где устроили митинг и попытались развести костер из плакатов.

В митинге принимали участие общественные деятели и политики, в том числе иностранные. Официальных данных о численности мероприятия нет. Первоначально организаторы акции планировали собрать на нее около 250 тысяч человек.

Целью мероприятия был заявлен протест против планов правительства сократить расходы в рамках борьбы с дефицитом бюджета. Участники акций считают, что не должны расплачиваться за кризис, так как спровоцировали его не они.