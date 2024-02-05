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В Великобритании продан миллион электромобилей

В Великобритании продан миллион электромобилей Продажи электромобилей в Великобритании за все время достигли 1 миллиона единиц.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 18:30
В Великобритании продан миллион электромобилей

Продажи электромобилей в Великобритании за все время достигли 1 миллиона единиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно информации, в январе продажи машин на электромоторах подскочили на 21% в годовом выражении, до 20 935 единиц. С начала подсчета показателя, то есть с 2002 года, в стране было реализовано 1,001 млн таких машин.

"Для достижения отметки в 1 млн потребовалось чуть более 20 лет, но при правильных мерах поддержки мы сможем увеличить продажи еще на 1 млн за ближайшие два года", - отметил глава SMMT Майк Хоус.

Совокупные продажи легковых автомобилей в Великобритании в январе увеличились на 8,2% в годовом исчислении, достигнув 142 876 машин. Показатель растет уже 18 месяцев подряд.

Продажи автомобилей с дизельным двигателем сократились на 10,1% - до 9 348, с бензиновым - повысились на 7,5%, достигнув 81 905 единиц.

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Версия на английском языке UK battery EV sales hit 1 million mark

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