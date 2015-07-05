В Великобритании построят мемориал жертвам теракта в Тунисе

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Великобритании возведут мемориал, посвященный жертвам теракта в Тунисе, заявил премьер-министр Дэвид Кэмерон. Слова премьер-министра приводит в своей публикации The Guardian, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«Те, кто лишились жизни в Тунисе на прошлой неделе, стали невинными жертвами жестокости террористов. Это наше право отметить их и почтить должным образом их память, а также всех других, кто был убит террористами за границей», —сказал британский премьер.

На нужды строительства направят штрафы, получаемые с банков, уточняет издание. К работе над дизайном мемориала привлекут родственников погибших.

Координировать работу по строительству памятника будет официальный представитель МИД Великобритании Томас Элвуд. Он сам потерял брата во время действий террористов в Бали в 2002 году.

«К сожалению, мы живем в очень сложное и опасное время. Есть много жертв терроризма, которые не имеют могил. Их семьи не имеют места, где можно возлагать цветы и горевать», - так Элвуд объяснил необходимость мемориала.

26 июня несколько террористов атаковали гостиничный пляж в Порт Эль-Кантауи — пригороде курортного города Сус. Террорист начал беспорядочную стрельбу из автомата Калашникова по туристам из двух отелей. Он был застрелен на месте.

СМИ сообщили о задержании семи подозреваемых в причастности к теракту. В результате нападения 38 человек были убиты, около 40 получили ранения. В числе погибших 30 британцев, а также приезжие из Бельгии, Ирландии, Германии и Португалии, а также одна россиянка. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство».