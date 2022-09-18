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В Великобритании почтили память Елизаветы II минутой молчания

В Великобритании почтили память Елизаветы II минутой молчания Жители Великобритании провели в воскресенье минуту молчания в память об умершей королеве Елизавете II.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 23:35
В Великобритании почтили память Елизаветы II минутой молчания

Жители Великобритании провели минуту молчания в память об умершей королеве Елизавете II.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sky News, сигналом к началу "национального момента рефлексии" над наследием монарха стал удар колокола лондонского Биг-Бена - часовой башни Вестминстерского дворца (официальное название - Башня Елизаветы) - в 20:00 по местному времени (23:00 – бакинское время).

В траурном мероприятии, в частности, приняла участие премьер-министр Великобритании Лиз Трасс со своим супругом Хью О'Лири, они почтили память Елизаветы II у входа в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит. Как свидетельствовали кадры телеканала, к ним присоединились десятки тысяч британцев по всей стране, которые в течение минуты хранили молчание вне зависимости от того, где они находились.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет, после чего ее тело было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и 7 месяцев. Похороны королевы пройдут 19 сентября. Новым монархом стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, принявший имя Карл III.

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