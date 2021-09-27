О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании планируют наладить поставки топлива на АЗС с помощью армии

В Великобритании планируют наладить поставки топлива на АЗС с помощью армии Власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива на опустевшие из-за ажиотажного спроса АЗС королевства.
Другие страны
27 сентября 2021 г. 06:33
В Великобритании планируют наладить поставки топлива на АЗС с помощью армии

Власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива на опустевшие из-за ажиотажного спроса АЗС королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета The Times, которая ссылается на высокопоставленные источники в правительстве страны.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон может в ближайшие часы принять решение о том, чтобы подключить военных к разрешению логистического кризиса. Как пишет The Times, соответствующая операция уже получила название Escalin, и первые военнослужащие, имеющие квалификацию водителей большегрузного транспорта, приступят к ее осуществлению в ближайшие дни. Однако на то, чтобы направить на помощь топливным компаниям достаточное число военных водителей из разных частей страны, может уйти до недели. В кабмине рассчитывают, что к этому времени ажиотажный спрос на топливо среди британцев может пойти на спад.

Британские министры неоднократно подчеркивали, что в королевстве нет проблем с топливом, а на нефтеперерабатывающих предприятиях и в хранилищах достаточно бензина. При этом в отраслевых ассоциациях заявляют, что из-за резко подскочившего спроса в сочетании с разладившимися цепочками поставок от 50% до 90% АЗС страны столкнулись с отсутствием или острой нехваткой топлива.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Britaniya höküməti benzin böhranını hərbçilərlə həll etmək istəyir

Другие новости из категории

Талибы запретили мужчинам брить бороды и посещать барбершопы
Талибы запретили мужчинам брить бороды и посещать барбершопы
27 сентября 2021 г. 07:23
В Германии объявлены результаты выборов в Бундестаг
В Германии объявлены результаты выборов в Бундестаг
27 сентября 2021 г. 06:44
В Литве из центра приема нелегальных мигрантов бежал 21 человек
В Литве из центра приема нелегальных мигрантов бежал 21 человек
27 сентября 2021 г. 05:53
Глава МИД ФРГ получил прямой мандат в Бундестаге
Глава МИД ФРГ получил прямой мандат в Бундестаге
27 сентября 2021 г. 04:52
Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь
Макрон подал жалобу за посягательство на частную жизнь
27 сентября 2021 г. 04:24
ЦРУ обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Ассанжа
ЦРУ обсуждало возможность убийства основателя WikiLeaks Ассанжа
27 сентября 2021 г. 03:57
Ситуация на рынке газа может ускорить строительство новых АЭС в Великобритании
Ситуация на рынке газа может ускорить строительство новых АЭС в Великобритании
27 сентября 2021 г. 02:45
Лидер СДПГ Шольц намерен договориться о правящей коалиции до Рождества
Лидер СДПГ Шольц намерен договориться о правящей коалиции до Рождества
27 сентября 2021 г. 02:06
Лидер СДПГ назвал большим успехом результат партии на выборах в Бундестаг
Лидер СДПГ назвал большим успехом результат партии на выборах в Бундестаг
26 сентября 2021 г. 23:49
ZDF: Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ
ZDF: Социал-демократы выигрывают выборы в бундестаг ФРГ
26 сентября 2021 г. 22:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi