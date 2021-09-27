В Великобритании планируют наладить поставки топлива на АЗС с помощью армии

Власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива на опустевшие из-за ажиотажного спроса АЗС королевства.

Власти Великобритании намерены привлечь военнослужащих в качестве водителей бензовозов, чтобы наладить поставки топлива на опустевшие из-за ажиотажного спроса АЗС королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета The Times, которая ссылается на высокопоставленные источники в правительстве страны.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон может в ближайшие часы принять решение о том, чтобы подключить военных к разрешению логистического кризиса. Как пишет The Times, соответствующая операция уже получила название Escalin, и первые военнослужащие, имеющие квалификацию водителей большегрузного транспорта, приступят к ее осуществлению в ближайшие дни. Однако на то, чтобы направить на помощь топливным компаниям достаточное число военных водителей из разных частей страны, может уйти до недели. В кабмине рассчитывают, что к этому времени ажиотажный спрос на топливо среди британцев может пойти на спад.

Британские министры неоднократно подчеркивали, что в королевстве нет проблем с топливом, а на нефтеперерабатывающих предприятиях и в хранилищах достаточно бензина. При этом в отраслевых ассоциациях заявляют, что из-за резко подскочившего спроса в сочетании с разладившимися цепочками поставок от 50% до 90% АЗС страны столкнулись с отсутствием или острой нехваткой топлива.