​В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit

Министерство финансов Великобритании впервые представило в воскресенье монету достоинством в 50 пенсов, посвященную намеченному на 31 января выходу страны из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, монета будет введена в обращение в день Brexit начальным тиражом в 3 млн экземпляров.

На реверсе монеты размещен лозунг "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а внизу указана дата "развода" с ЕС. Аверс остался неизменным - на нем изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы II. В течение 2020 года будут отчеканены еще 7 млн таких монет.