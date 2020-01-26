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В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit

​В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit

Министерство финансов Великобритании впервые представило в воскресенье монету достоинством в 50 пенсов, посвященную намеченному на 31 января выходу страны из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, монета будет введена в обращение в день Brexit начальным тиражом в 3 млн экземпляров.

На реверсе монеты размещен лозунг "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а внизу указана дата "развода" с ЕС. Аверс остался неизменным - на нем изображен профиль королевы Великобритании Елизаветы II. В течение 2020 года будут отчеканены еще 7 млн таких монет.

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