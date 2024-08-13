В Великобритании из-за беспорядков задержаны более тысячи человек

В Соединенном королевстве были задержаны свыше одной тысячи человек, связанных с антииммигрантскими беспорядками.

В Соединенном королевстве были задержаны свыше одной тысячи человек, связанных с антииммигрантскими беспорядками.

Как передает Report , об этом сообщил Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC).

"По состоянию на 13 августа было произведено 1 024 задержания, выдвинуто 575 обвинений", - говорится в сообщении.

Ранее NPCC сделал предупреждение о том, что задержания людей по подозрению в участии в беспорядках будут продолжаться на протяжении предстоящих месяцев.

Поводом для антимигрантских протестов, переросших в беспорядки, послужила трагедия в Саутпорте. Там 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан. Позднее выяснилось, что у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине.