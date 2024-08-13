О нас

В Великобритании из-за беспорядков задержаны более тысячи человек

В Великобритании из-за беспорядков задержаны более тысячи человек В Соединенном королевстве были задержаны свыше одной тысячи человек, связанных с антииммигрантскими беспорядками.
Другие страны
13 августа 2024 г. 22:40
В Великобритании из-за беспорядков задержаны более тысячи человек

В Соединенном королевстве были задержаны свыше одной тысячи человек, связанных с антииммигрантскими беспорядками.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный совет начальников полиции Великобритании (NPCC).

"По состоянию на 13 августа было произведено 1 024 задержания, выдвинуто 575 обвинений", - говорится в сообщении.

Ранее NPCC сделал предупреждение о том, что задержания людей по подозрению в участии в беспорядках будут продолжаться на протяжении предстоящих месяцев.

Поводом для антимигрантских протестов, переросших в беспорядки, послужила трагедия в Саутпорте. Там 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое совершеннолетних были ранены. Нападавший был задержан. Позднее выяснилось, что у Рудакубаны руандийские корни, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Китай предупредил Филиппины о намерении защитить свой суверенитет
Китай предупредил Филиппины о намерении защитить свой суверенитет
13 августа 2024 г. 22:19
В Варшаве лихорадка Западного Нила стала причиной массовой гибели птиц
В Варшаве лихорадка Западного Нила стала причиной массовой гибели птиц
13 августа 2024 г. 21:00
Население Евросоюза растет второй год подряд после сокращения в пандемию
Население Евросоюза растет второй год подряд после сокращения в пандемию
13 августа 2024 г. 20:49
В Иране заявили, что не намерены участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе
В Иране заявили, что не намерены участвовать в переговорах о прекращении огня в Газе
13 августа 2024 г. 20:36
Глава МИД Турции: Сомали и Эфиопия достигли значительного сближения по ряду вопросов
Глава МИД Турции: Сомали и Эфиопия достигли значительного сближения по ряду вопросов
13 августа 2024 г. 20:30
В Африке объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в связи с mpox
В Африке объявили чрезвычайную ситуацию в здравоохранении в связи с mpox
13 августа 2024 г. 20:23
В Южной Корее число умерших из-за жары выросло до 21
В Южной Корее число умерших из-за жары выросло до 21
13 августа 2024 г. 19:45
В Украине введут электронную систему оповещения для въезда иностранцев
В Украине введут электронную систему оповещения для въезда иностранцев
13 августа 2024 г. 19:35
Индия испытала противотанковые управляемые ракеты собственной разработки
Индия испытала противотанковые управляемые ракеты собственной разработки
13 августа 2024 г. 19:26
Польша и США подписали контракт на 96 ударных вертолетов Apache
Польша и США подписали контракт на 96 ударных вертолетов Apache
13 августа 2024 г. 19:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi