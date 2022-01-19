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В Великобритании инфляция достигла максимума за 30 лет

В Великобритании инфляция достигла максимума за 30 лет Инфляция в Великобритании в декабре 2021 года достигла 5,4%, что является максимумом с 1992 года.
Другие страны
19 января 2022 г. 15:28
В Великобритании инфляция достигла максимума за 30 лет

Инфляция в Великобритании в декабре 2021 года достигла 5,4%, что является максимумом с 1992 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные национальной статистической службы страны.

Согласно данным, индекс потребительских цен (CPI) вырос на 5,4% за 12 месяцев до декабря 2021 года. Это самый высокий уровень годовой инфляции с начала ведения статистических данных с января 1997 года, и максимальный показатель с марта 1992 года по исторически смоделированным данным, когда инфляция остановилась на отметке 7,1%.

Больше всего подорожало жилье и коммунальные услуги, основной причиной чего стали высокие цены на газ и электричество.

Цены выросли также на транспорт, продукты питания, неалкогольные напитки, рестораны, отели, мебель, одежду и обувь.

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