В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс

Города в Великобритании и США страдают от нашествия крыс.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на источники.

Британская ассоциация по борьбе с вредителями (BPCA) сообщает, что более половины компаний, входящих в ее структуру, за последние пять лет столкнулись с увеличением числа вызовов на уничтожение крыс. По данным служб дератизации, их количество возросло на 20% за последние два года.

Как сообщает телерадиокомпания, достоверно посчитать численность крыс практически невозможно из-за особенностей их жизни. Примерная оценка составляет 100–120 млн особей.

В материале сообщается, что численность крыс резко возросла за последние 17 лет в нескольких городах США: в Вашингтоне - на 400%, в Сан-Франциско - на 300%, в Нью-Йорке - на 160%. Проблема носит глобальный характер и затрагивает другие крупные города, такие как Торонто и Амстердам.