    В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс

    Другие страны
    • 27 сентября, 2025
    • 07:58
    В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс

    Города в Великобритании и США страдают от нашествия крыс.

    Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания BBC со ссылкой на источники.

    Британская ассоциация по борьбе с вредителями (BPCA) сообщает, что более половины компаний, входящих в ее структуру, за последние пять лет столкнулись с увеличением числа вызовов на уничтожение крыс. По данным служб дератизации, их количество возросло на 20% за последние два года.

    Как сообщает телерадиокомпания, достоверно посчитать численность крыс практически невозможно из-за особенностей их жизни. Примерная оценка составляет 100–120 млн особей.

    В материале сообщается, что численность крыс резко возросла за последние 17 лет в нескольких городах США: в Вашингтоне - на 400%, в Сан-Франциско - на 300%, в Нью-Йорке - на 160%. Проблема носит глобальный характер и затрагивает другие крупные города, такие как Торонто и Амстердам.

