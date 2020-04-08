​В Великобритании число жертв коронавируса превысило 7 000

Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 7 тысяч человек, общее число зараженных - 60 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минздрава страны.

"Были протестированы 232 708 человек, у 60 733 анализ на коронавирус оказался положительным. Скончались 7 097 госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Накануне умерших было зарегистрировано 6 159, зараженных - 55 242 человека. Это означает, что за сутки в Британии скончались 938 пациентов, зафиксирован 5 491 новый случай заражения - это новые максимальные суточные данные.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.