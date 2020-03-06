В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ватикане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, положительный результат дал тест на коронавирус, проведенный одному из пациентов накануне.

Ранее врачи диагностировали простуду папе Римскому, отменившему все групповые аудиенции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название СOVID-2019.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3 042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.