​Врачи диагностировали простуду Папе Римскому

Папа Римский Франциск простужен, никаких других заболеваний у него не обнаружено.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Диагностированная Папе Римскому Франциску простуда постепенно проходит, и никаких указаний на другие патологии нет. Понтифик ежедневно совершает службы и следует курсу духовных размышлений, которые проходят в Аричче", - сказал Бруни.

Ранее газета Il Messaggero распространила со ссылкой на источники информацию о проведенном у понтифика, который в последние дни отменил ряд мероприятий из-за простуды, анализе, предположительно на коронавирус. В Ватикане это не подтвердили.

83-летний Франциск простудился в среду - в начале у католиков Великого поста - во время мероприятий на открытом воздухе, сообщает Il Messaggero. На фоне недомогания понтифика в СМИ появилось множество спекуляций. Их укрепило то, что Франциск отказался отправиться с членами Римской курии в расположенную неподалеку от итальянской столицы Ариччу на неделю духовных размышлений, в которых он традиционно участвует. Причем объявил об этом сам Франциск в ходе воскресной проповеди. Отменив групповые встречи, он все это время продолжал проводить частные аудиенции и рабочие контакты, что объективно исключает возможность его заражения.