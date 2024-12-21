В Ватикане сообщили о плохом самочувствии Папы Римского

Папа Римский Франциск не покажется в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими в окне Апостольского дворца, выходящем на площадь Святого Петра.

Папа Римский Франциск не покажется в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими в окне Апостольского дворца, выходящем на площадь Святого Петра.

Как передает Report, об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Из-за похолодания и простуды в воскресенье, 22 декабря, Папа Римский Франциск проведет воскресную молитву и благословение "Ангелу небесному" из капеллы Дома "Святой Марфы" (бывшая гостиница на территории Ватикана, ставшая резиденцией Франциска - ред.)", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня Папа Римский провел запланированные мероприятия, включая предрождественские встречи с представителями Римской курии и сотрудниками Ватикана.

17 декабря Франциску исполнилось 88 лет.