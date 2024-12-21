О нас

В Ватикане сообщили о плохом самочувствии Папы Римского

В Ватикане сообщили о плохом самочувствии Папы Римского Папа Римский Франциск не покажется в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими в окне Апостольского дворца, выходящем на площадь Святого Петра.
Другие страны
21 декабря 2024 г. 20:10
В Ватикане сообщили о плохом самочувствии Папы Римского

Папа Римский Франциск не покажется в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими в окне Апостольского дворца, выходящем на площадь Святого Петра.

Как передает Report, об этом сообщила служба печати Святого престола.

"Из-за похолодания и простуды в воскресенье, 22 декабря, Папа Римский Франциск проведет воскресную молитву и благословение "Ангелу небесному" из капеллы Дома "Святой Марфы" (бывшая гостиница на территории Ватикана, ставшая резиденцией Франциска - ред.)", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня Папа Римский провел запланированные мероприятия, включая предрождественские встречи с представителями Римской курии и сотрудниками Ватикана.

17 декабря Франциску исполнилось 88 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
Завтра в Баку ожидается дождливая и ветреная погода 
16 декабря 2024 г. 13:30
В двух районах Баку не будет газа
В двух районах Баку не будет газа
16 декабря 2024 г. 09:34
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
В Баку ожидается ветреная погода, в регионах выпадет снег
15 декабря 2024 г. 12:18
США ввели санкции против трех российских компаний
США ввели санкции против трех российских компаний
18 декабря 2024 г. 19:31
В Баку запущен новый автобусный маршрут
ФотоВ Баку запущен новый автобусный маршрут
15 декабря 2024 г. 10:56
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
В Азербайджане производство легковых автомобилей выросло почти на 67%
17 декабря 2024 г. 16:52
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
ВБ и Кувейтский фонд предоставят Таджикистану $450 млн на строительство Рогунской ГЭС
19 декабря 2024 г. 12:12
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
Власти Японии планируют бюджет на 2025 год в $735 млрд
18 декабря 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi