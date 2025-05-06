В Ватикане аннулировали два символа власти Папы Римского Франциска

Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших Папе Римского Франциску, состоялась во вторник в Ватикане.

Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших Папе Римского Франциску, состоялась во вторник в Ватикане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий.

"На них символически ставят знак креста", - сказал Бруни.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви.