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В Ватикане аннулировали два символа власти Папы Римского Франциска

В Ватикане аннулировали два символа власти Папы Римского Франциска Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших Папе Римского Франциску, состоялась во вторник в Ватикане.
Другие страны
6 мая 2025 г. 17:41
В Ватикане аннулировали два символа власти Папы Римского Франциска

Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого "перстня Рыбака", принадлежавших Папе Римского Франциску, состоялась во вторник в Ватикане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий.

"На них символически ставят знак креста", - сказал Бруни.

Аннулирование двух символов папской власти прошло на последней всеобщей конгрегации кардиналов, которая состоялась ранее во вторник. Состоявшаяся церемония непосредственно предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви.

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