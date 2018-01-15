В вашингтонском метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Поезд метро, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в Вашингтоне на "красной" линии, никто не пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в Twitter управление городских пассажирских перевозок.

"Поезд на "красной линии", перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия находятся службы экстренной помощи", - говорится в сообщении.

По информации управления, всех пассажиров эвакуировали из поезда без происшествий.