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    В вашингтонском метро сошел с рельсов поезд с 60 пассажирами

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Поезд метро, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в Вашингтоне на "красной" линии, никто не пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в Twitter управление городских пассажирских перевозок.

    "Поезд на "красной линии", перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия находятся службы экстренной помощи", - говорится в сообщении.

    По информации управления, всех пассажиров эвакуировали из поезда без происшествий.

    Причина инцидента не сообщается.

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