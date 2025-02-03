В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации.

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что со штаб-квартиры агентства, которое размещено в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, снята табличка ведомства.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взяла под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году USAID распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд.

Отметим, что ранее сегодня Маск заявил о начале процесса ликвидации организации.