О нас

В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID

В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 14:11
В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию (USAID), расположенная в Вашингтоне, закрыта решением американской администрации.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что со штаб-квартиры агентства, которое размещено в здании Рональда Рейгана в Вашингтоне, снята табличка ведомства.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взяла под контроль все компьютерные системы агентства с конфиденциальной информацией.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году USAID распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд.

Отметим, что ранее сегодня Маск заявил о начале процесса ликвидации организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке USAID-in Vaşinqtondakı baş qərargahı bağlanıb

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi