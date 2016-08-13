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    В Вашингтоне в результате взрыва газа погибли три человека

    Взрыв бытового газа произошел в жилом многоквартирном доме, без крова остались до 100 человек

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число жертв при взрыве газа в пригороде Вашингтона Силвер Спринг возросло до трех человек, и есть вероятность обнаружения новых жертв.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции, заместитель шефа полиции округа Монтгомери Расс Хэмилл.

    Взрыв бытового газа произошел в жилом многоквартирном доме, без крова остались до 100 человек, которых временно разместили в местной библиотеке.

    По словам представителя полиции, спасательные работы осложняются опасностью обрушения здания, где произошел взрыв. "Здание находится под угрозой обрушения, и это опасная ситуация для спасателей", — пояснил Хэмилл.

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