В Вашингтоне в результате взрыва газа погибли три человека

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Число жертв при взрыве газа в пригороде Вашингтона Силвер Спринг возросло до трех человек, и есть вероятность обнаружения новых жертв.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции, заместитель шефа полиции округа Монтгомери Расс Хэмилл.

Взрыв бытового газа произошел в жилом многоквартирном доме, без крова остались до 100 человек, которых временно разместили в местной библиотеке.

По словам представителя полиции, спасательные работы осложняются опасностью обрушения здания, где произошел взрыв. "Здание находится под угрозой обрушения, и это опасная ситуация для спасателей", — пояснил Хэмилл.