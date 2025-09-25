Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Другие страны
    25 сентября, 2025
    • 03:59
    Бронзовую статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и уличенного в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейна, ранее установленную напротив Капитолия, демонтировали спустя сутки.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.

    Ранее сообщалось, что скульптура может простоять на Капитолийском холме до вечера воскресенья на основании разрешения, выданного службой национальных парков.

