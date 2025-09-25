В Вашингтоне спустя сутки убрали статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна
- 25 сентября, 2025
- 03:59
Бронзовую статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и уличенного в растлении несовершеннолетних Джеффри Эпштейна, ранее установленную напротив Капитолия, демонтировали спустя сутки.
Как передает Report, об этом сообщил портал Axios.
Ранее сообщалось, что скульптура может простоять на Капитолийском холме до вечера воскресенья на основании разрешения, выданного службой национальных парков.
