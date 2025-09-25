İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    • 25 sentyabr, 2025
    • 04:51
    Vaşinqtonda Tramp və Epşteynin əl-ələ tutduqları heykəl götürülüb

    Kapitolinin qarşısında daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp və yetkinlik yaşına çatmayanlara təcavüzdə ittiham olunan Cefri Epşteynin əl-ələ tutaraq qoyulmuş bürünc heykəl bir gün sonra götürülüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios" xəbər yayıb.

    Daha əvvəl bildirilib ki, heykəl Milli Park Xidmətinin verdiyi icazə əsasında bazar günü axşama qədər Kapitoli təpəsində qala bilər.

    Donald Tramp heykəl Cefri Epşteyn
