Vaşinqtonda Tramp və Epşteynin əl-ələ tutduqları heykəl götürülüb
Digər ölkələr
- 25 sentyabr, 2025
- 04:51
Kapitolinin qarşısında daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp və yetkinlik yaşına çatmayanlara təcavüzdə ittiham olunan Cefri Epşteynin əl-ələ tutaraq qoyulmuş bürünc heykəl bir gün sonra götürülüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Axios" xəbər yayıb.
Daha əvvəl bildirilib ki, heykəl Milli Park Xidmətinin verdiyi icazə əsasında bazar günü axşama qədər Kapitoli təpəsində qala bilər.
Son xəbərlər
04:51
Vaşinqtonda Tramp və Epşteynin əl-ələ tutduqları heykəl götürülübDigər ölkələr
04:17
Foto
III MDB Oyunlarında iştirak edəcək Belarus idmançıları Bakıya gəlibFərdi
04:05
KİV: Danimarkada hava limanı PUA-lar səbəbindən bağlanıbDigər ölkələr
03:48
Quterreş ölümcül avtonom silahlara qadağa qoymağa çağırıbDigər ölkələr
03:26
Venesuelada 6,2 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
02:55
İsrail Suriyadan ölkənin bir hissəsinin demilitarizasiyasını tələb edibDigər ölkələr
02:36
Foto
Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edibXarici siyasət
02:17
Foto
Nyu-Yorkda Azərbaycan və Estoniyanın XİN başçıları görüşüblərXarici siyasət
01:50