В Вашингтоне после ввода Нацгвардии задержали более 1 тыс. человек

Силы правопорядка задержали более 1 тыс. человек и конфисковали свыше 100 единиц огнестрельного оружия примерно за две недели после ввода в Вашингтон бойцов Национальной гвардии США.

Как передает Report, об этом сообщила министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

"Сделаем округ Колумбия вновь великим. 1 007 задержаний, изъято 111 единиц огнестрельного оружия", - отмечено в инфографике, которую опубликовала Бонди в соцсети X.

Генпрокурор добавила, что за последнюю ночь в столице было задержано 86 человек, в том числе подозреваемые в нападении на сотрудников правоохранительных органов и бойцов Национальной гвардии. Также был задержан, предположительно, член транснациональной банды "Трен де Арагуа", которую в США признали террористической организацией.

По данным газеты The Washington Post, приблизительно 2,2 тыс. бойцов Национальной гвардии США участвуют в операциях по борьбе с нелегальной миграцией и преступностью в Вашингтоне.

Напомним, что 11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью.