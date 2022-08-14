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В Вашингтоне неизвестный покончил с собой рядом со зданием Конгресса США

В Вашингтоне неизвестный покончил с собой рядом со зданием Конгресса США Неизвестный мужчина в ночь на воскресенье несколько раз выстрелил в воздух рядом со зданием Конгресса США в американской столице, после чего совершил самоубийство.
Другие страны
14 августа 2022 г. 19:56
В Вашингтоне неизвестный покончил с собой рядом со зданием Конгресса США

Неизвестный мужчина в ночь на воскресенье несколько раз выстрелил в воздух рядом со зданием Конгресса США в американской столице, после чего совершил самоубийство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном полицией Капитолия.

Вскоре после 04:00 по местному времени (12:00, бакинское время) автомобиль врезался в ограждение на перекрестке рядом с Конгрессом и загорелся. Находившийся за рулем мужчина вышел из машины и "несколько раз выстрелил в воздух". После этого он покончил с собой. "Больше никто не пострадал, - уточнили стражи порядка. - На данный момент не похоже, что мужчина выбрал в качестве мишени членов Конгресса, которые сейчас на каникулах, и не похоже, что полицейские применили оружие".

В связи с произошедшим начато расследование. Сотрудники правоохранительных органов собирают информацию о мужчине.

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