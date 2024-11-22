В Вашингтоне не намерены вносить изменения в свою ядерную доктрину

Вашингтон не планирует предпринимать ответных мер в связи с обновлением Россией ядерной доктрины.

Вашингтон не планирует предпринимать ответных мер в связи с обновлением Россией ядерной доктрины.

Как передает Report , об этом сообщила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не видим никаких причин изменять нашу ядерную политику или доктрину в ответ на заявления России", - подчеркнула Жан-Пьер.

Она также напомнила, что США "не были удивлены решением России об изменении ядерной доктрины".

"Россия несколько недель подавала признаки планов обновить доктрину", - отметила представитель Белого дома.

Напомним, что 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.