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В Вашингтоне для обеспечения безопасности на выборах будет привлечена Нацгвардия

В Вашингтоне для обеспечения безопасности на выборах будет привлечена Нацгвардия Национальная гвардия штата Вашингтон поможет местным правоохранителям следить за безопасностью в период президентских выборов.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 07:41
В Вашингтоне для обеспечения безопасности на выборах будет привлечена Нацгвардия

Национальная гвардия штата Вашингтон поможет местным правоохранителям следить за безопасностью в период президентских выборов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении губернатора региона Джея Инсли.

"Гвардия будет находиться в состоянии готовности на протяжении четырех дней - с 4 до 7 ноября", - говорится в заявлении. В случае необходимости нацгвардейцы должны будут помочь местным правоохранителям.

Отмечается, что это решение было принято губернатором "исключительно как мера предосторожности" в ответ на предупреждение Министерства внутренней безопасности США о возможных угрозах для "избирательной инфраструктуры" и в связи с поджогом избирательных урн в штатах Вашингтон и Орегон.

Руководство Нацгвардии штата Вашингтон определит число своих служащих, которые будут задействованы в обеспечении безопасности в этот период.

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