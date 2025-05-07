В Варшавском университете при нападении мужчины с топором погибла женщина

Около 18:40 (20:40 по Баку) гражданин Польши с топором совершил нападение на территории кампуса Варшавского университета, в результате инцидента погибла женщина, еще один человек получил ранения.

Около 18:40 (20:40 по Баку) гражданин Польши с топором совершил нападение на территории кампуса Варшавского университета.

Как передает Report, об этом сообщила столичная полиция в соцсети Х.

"Тогда на территорию кампуса Варшавского университета ворвался мужчина с топором и напал на находившихся там людей. Это был 22-летний гражданин Польши", - говорится в заявлении полиции.

В результате инцидента погибла одна женщина, по информации правоохранителей, нападавший отрубил ей голову, еще один человек отправлен в больницу с тяжелыми ранениями. Местные СМИ полагают, что погибшая - это консьержка, которая закрывала здание Auditorium Maximum.

Происшествие носило "криминальный характер", подчеркнула полиция. Нападавший задержан, на месте работают сотрудники прокуратуры и полицейские.