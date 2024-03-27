В Варшаве таксисты пытаются заблокировать центр города, протестуя против низких тарифов

Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов.

Водители варшавских такси пытаются заблокировать центр города в знак протеста против низких тарифов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Протестующие таксисты требуют повышения максимальных тарифов за километр и напоминают, что они не менялись уже более 20 лет.

"Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (около 0,75 доллара) за километр", - заявил один из участников акции.

Еще в 2022 году профильный профсоюз предложил варшавскому городскому совету повысить стандартный тариф до шести злотых (около 1,5 доллара) за километр, но предложение было отклонено. В текущем году таксисты снова предложили повышение тарифа – на этот раз до четырех злотых за километр (около одного доллара), но ответа не последовало.