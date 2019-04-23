​В Варшаве проходит массовая забастовка учителей

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Несколько тысяч учителей проводят в Варшаве акцию протеста возле министерства национального образования Польши, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отметим, что две недели назад польские учителя объявили бессрочную забастовку, выдвинув основным своим требованием увеличение заработной платы на 1000 злотых (около 260 долларов). Ситуация осложняется тем, что с 10 апреля в Польше проходят школьные экзамены, в результате чего школьные комиссии вынужденно сформировали из добровольцев с педагогическим образованием.

Перед министерством национального образования на аллее Шуха организаторы поставили сцену, подвезли звукоусиливающее оборудование. Несколько тысяч человек съехались из различных регионов Польши, чтобы принять участие в протесте. Судя по плакатам, здесь есть представители Кракова, Забжа, Белостока, Гданьска.

По данным Союза польских учителей, в забастовке принимают участие почти 75% школ. Как сообщало министерство национального образования Польши, к забастовке присоединились немногим менее 50% учреждений образования.

Забастовка учителей вынудила некоторых работодателей разрешить работникам приходить на свои рабочие места с детьми. Так, в частности, поступил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.