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В Варшаве лихорадка Западного Нила стала причиной массовой гибели птиц

В Варшаве лихорадка Западного Нила стала причиной массовой гибели птиц Вирус лихорадки Западного Нила (ВЗН) стал причиной массовой гибели птиц в Варшаве этим летом.
Другие страны
13 августа 2024 г. 21:00
В Варшаве лихорадка Западного Нила стала причиной массовой гибели птиц

Вирус лихорадки Западного Нила (ВЗН) стал причиной массовой гибели птиц в Варшаве этим летом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном коммюнике главного ветеринарного врача и главного санитарного инспектора города.

"Исследования умерших серых ворон в Варшаве выявили присутствие вируса лихорадки Западного Нила", - говорится в документе. Проведенные анализы исключили гибель сотен ворон, галок и сорок от птичьего гриппа.

Исследования проводили специалисты государственного центрального института ветеринарии в городе Пулявы, а их результаты отправили в международную исследовательскую лабораторию Парижа.

В коммюнике отмечается, что риск заражения людей лихорадкой Западного Нила от птиц оценивается как низкий. Жителям столицы, обнаружившим мертвых ворон и других птиц, рекомендуется не приближаться к ним и ставить в известность санитарную инспекцию или местные власти.

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