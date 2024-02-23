В Валенсии после пожара в доме пропавшими числятся до 15 человек

До 15 человек могли пропасть без вести в результате пожара в жилом доме в Валенсии.

До 15 человек могли пропасть без вести в результате пожара в жилом доме в Валенсии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила журналистам мэр испанского города Мария Хосе Катала.

"По информации пожарных, нам известно, что неопознанных погибших 4 человека и от 9 до 15 человек, местонахождение которых не установлено", - отметила она. В результате случившегося также пострадали 15 человек.

Пожар начался в многоэтажном жилом доме в Валенсии вечером 22 февраля. Пока нет точной информации о том, что послужило причиной возникновения возгорания.