В Луанде в ходе беспорядков погибли 22 человека

В ангольской столице Луанде в беспорядках, которые произошли на текущей неделе, погибли 22 человека.

В ангольской столице Луанде в беспорядках, которые произошли на текущей неделе, погибли 22 человека.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Анголы Мануэл Оминь в ходе заседания совета министров, которое прошло под председательством президента республики Жоау Лоуренсу.

"Среди погибших - один сотрудник национальной полиции, - приводит слова главы МВД газета Jornal de Angola. - Еще 197 человек получили ранения. Арестованы по подозрению в мародерстве 1 214 человек".

Оминь добавил, что силовики делают все необходимое для поддержания общественного порядка.

Напомним, что беспорядки произошли в Луанде в 28-29 июля в ходе антиправительственных демонстраций. Участники акции протеста требовали снижения цен на бензин и дизель, которые подорожали в результате отмены властями субсидий на топливо. Во время волнений в Луанде разграбили около 50 магазинов и отделений банков. Городской инфраструктуре нанесли значительный урон.

В течение дня 30 июля в Луанде царит относительное спокойствие, передает новостной портал Luanda Journal. Власти увеличили число полицейских на улицах города. Население, по словам электронного издания, скупает продукты питания, опасаясь возможных новых демонстраций.