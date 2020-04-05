В Узбекистане установили обязательный режим самоизоляции из-за COVID-19

Власти Узбекистана установили с 6 апреля обязательный режим самоизоляции из-за распространения вируса COVID-19, также будет ограничено передвижение на велосипедах и скутерах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в воскресенье оперштаб при кабмине страны.

К утру воскресенья, 5 апреля, число зарегистрированных случаев коронавируса в стране выросло до 266, два пациента скончались, 25 выздоровели. Власти с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 марта до 20 апреля введен запрет на использование личных автомобилей и мотоциклов.

"С 6 апреля в Ташкенте, Нукусе, а также областных центрах режим самоизоляции, введенный с 1 апреля, становится обязательным", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение принято специальной комиссией по борьбе с распространением COVID-19.

По данным оперштаба, с 6:00 (5:00 бакинское время) 6 апреля в Ташкенте, Нукусе (центр автономии Каракалпакстан) и областных центрах страны временно ограничивается передвижение на скутерах и велосипедах. Пользоваться ими можно только в случаях крайней необходимости - для покупки продовольствия, лекарств, медицинских изделий, посещения врача, а также поездок на работу.

"Крупные дехканские рынки и торговые центры (супермаркеты, гипермаркеты и другие) в течение двух дней будут оснащены пирометрами и антисептическими средствами", - указывается в сообщении. У каждого посетителя этих объектов будет измеряться температура тела. Если она равна 37 градусам и выше, вход в эти объекты запрещается. "Этим гражданам в срочном порядке рекомендуется обратиться в службу скорой медицинской помощи", - добавили в оперштабе.