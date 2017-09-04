В Узбекистане сменился глава МВД

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сменил главу республиканского МВД и назначил на этот пост экс-главу Хорезмской области Пулата Бобожонова, передает Report со ссылкой на РБК.

"Президент Республики Узбекистан 4 сентября в соответствии с постановлением ПФ-5183 назначает министром внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Раззаковича Бобожонова", - говорится в сообщении.

Бобожонов сменил на посту министра внутренних дел Узбекистана Абдусалома Азизова, который занимал эту должность с начала 2016 года.

Пулат Бобожонов с 2012 года занимал должность главы Хорезмской области, в 2011 году работал первым заместителем областного главы. В 2006–2011 годах занимал пост прокурора Джизакской области, а также некоторое время работал прокурором Бухарской области. В 2005–2006 годах Бобожонов был начальником департамента Генеральной прокуратуры по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями. В 2000–2005 годах работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.