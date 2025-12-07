Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

    Другие страны
    • 07 декабря, 2025
    • 23:13
    В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

    Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло на территории Наманганской и Ферганской областей Узбекистана.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, пострадавших нет.

    "В Наманганской и Ферганской областях произошло землетрясение магнитудой 2-3 балла. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

    Как уточнили в Центре сейсмопрогностического мониторинга, эпицентр находился в Папском районе Наманганской области в 135 км от Ташкента.

    Ранее сообщалось, что в субботу на территории Узбекистана было зафиксировано два землетрясения. В первом случае сила толчков в Ташкенте, Сырдарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областях составила 2-3 балла. Во втором случае толчки до 2-3 баллов зафиксированы в Наманганской и Ферганской областях.

    Узбекистан землетрясение МЧС
    Son iki gündə Özbəkistanda üç zəlzələ olub
