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В Узбекистане произошла авария на месторождении газа, есть погибшие

В Узбекистане произошла авария на месторождении газа, есть погибшие Техническая авария произошла на месторождении "25 лет Независимости" в Байсунском районе Узбекистана, погибли два человека.
Другие страны
18 сентября 2024 г. 15:13
В Узбекистане произошла авария на месторождении газа, есть погибшие

Техническая авария произошла на месторождении "25 лет Независимости" в Байсунском районе Узбекистана, погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Жусипбек Казбеков.

По его данным, речь идет о происшествии, связанном с техническим производством, а не об утечке сероводорода, как сообщили некоторые местные средства массовой информации.

"Мы измеряем семь разных видов газа, но не было случаев превышения нормативов", - заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на скважине 604 на месторождении "25 лет Независимости" произошел выброс сероводородного газа. 16 сентября утечка сероводорода при содействии специалистов из России и США была ликвидирована. При этом жители близлежащих населенных пунктов были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.

Из открытых источников известно, что месторождение "25 лет Независимости", запасы которого оцениваются в 150 млрд куб. м природного газа, осваивается на условиях соглашения о разделе продукции компании Surhan Gas Chemical Operating Company, единый инвестор по соглашению о разделе продукции - Suhran Investments Limited (Гонконг). Проект предусматривает строительство газоперерабатывающего комплекса.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistanda qaz yatağında qəza olub, ölənlər var

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