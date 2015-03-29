​В Узбекистане проходят президентские выборы

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента страны.

Как передает Report, на этот пост претендуют кандидаты от четырех политических партий.

Основным претендентом на победу является действующий глава государства Ислам Каримов, который руководит страной уже 25 лет. Он выдвинут Движением предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партией Узбекистана.

Народно-демократическая партия Узбекистана предлагает на этот пост председателя Центрального Совета Хатамжона Кетмонова, Демократическая партия "Миллий тикланиш" - члена фракции партии в парламенте Акмаля Саидова, Социал-демократическая партия "Адолат" - председателя исполкома партии Наримона Умарова.

Принять участие в голосовании смогут более 20,79 миллиона граждан страны. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% избирателей. Следить за выборами будут почти 80 тысяч местных наблюдателей и около 300 международных.