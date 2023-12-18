В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли

В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли.

В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Пекине встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с главой Китайской академии туризма и культуры Линой Чжун.

"Узбекская сторона ознакомилась с платформой Tourism Big Data Platform, которая была создана академией и предоставляет более 300 показателей и 140 индексов для онлайн-мониторинга и оценки состояния туристической индустрии Китая", - говорится в сообщении.