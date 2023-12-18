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В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли

В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 10:10
В Узбекистане появится специальная онлайн-платформа для туротрасли

В Узбекистане на основе китайского опыта создадут онлайн-платформу для мониторинга и оценки состояния туристической отрасли.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Этот вопрос обсуждался в ходе прошедшей в Пекине встречи председателя Комитета по туризму Узбекистана Умида Шадиева с главой Китайской академии туризма и культуры Линой Чжун.

"Узбекская сторона ознакомилась с платформой Tourism Big Data Platform, которая была создана академией и предоставляет более 300 показателей и 140 индексов для онлайн-мониторинга и оценки состояния туристической индустрии Китая", - говорится в сообщении.

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