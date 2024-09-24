В Узбекистане осудили женщину за попытку продать дочь для покупки квартиры

В Самарканде задержали 41-летнюю женщину из Кашкадарьи, которая попыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь

В Самарканде осудили 41-летнюю женщину из Кашкадарьи, которая попыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, она была задержана в ресторане после получения $25 тыс. за свою 13-летнюю дочь.

По словам женщины, у нее не было жилья, и ей предложили деньги на покупку дома в обмен на дочь.

Согласившись на сделку, она выбрала дом стоимостью $25 тыс.

Суд рассмотрел материалы дела и признал ее виновной по статье 135 УК Узбекистана (торговля людьми в отношении несовершеннолетних), назначив наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что все дети женщины переданы под государственную защиту.