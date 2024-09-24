О нас

В Узбекистане осудили женщину за попытку продать дочь для покупки квартиры

В Узбекистане осудили женщину за попытку продать дочь для покупки квартиры В Самарканде задержали 41-летнюю женщину из Кашкадарьи, которая попыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь
Другие страны
24 сентября 2024 г. 15:17
В Узбекистане осудили женщину за попытку продать дочь для покупки квартиры

В Самарканде осудили 41-летнюю женщину из Кашкадарьи, которая попыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, она была задержана в ресторане после получения $25 тыс. за свою 13-летнюю дочь.

По словам женщины, у нее не было жилья, и ей предложили деньги на покупку дома в обмен на дочь.

Согласившись на сделку, она выбрала дом стоимостью $25 тыс.

Суд рассмотрел материалы дела и признал ее виновной по статье 135 УК Узбекистана (торговля людьми в отношении несовершеннолетних), назначив наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что все дети женщины переданы под государственную защиту.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана
Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление главы МИД Канады в адрес Азербайджана
23 сентября 2024 г. 09:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi